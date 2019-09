Restituisce portafogli con 450 euro

Ha trovato un portafogli con dentro 450 euro e ha chiamato la polizia, riuscendo a riconsegnarlo alla proprietaria. È accaduto giovedì pomeriggio a Cagliari. Un uomo di circa 40 anni mentre passeggiava nel lungomare Poetto ha trovato il portafogli con dentro documenti e 450 euro in contanti. Il 40enne non ha esitato un attivo, ha raggiunto la questura e consegnato il portafogli ai poliziotti. Gli agenti in breve tempo hanno rintracciato la proprietaria, una 26enne che ormai aveva perso le speranze di trovare il portafogli e lo hanno riconsegnato.