Tentata violenza sessuale a Nuoro

Aggressione di tipo sessuale in pieno centro a Nuoro. E' accaduto subito dopo la serata di negozi aperti sino a tardi, la "Notte Bianca", tra sabato e domenica scorsi in piazza Su Connottu. Una donna nuorese, di 31 anni, si era addormentata in auto quando è stata svegliata da un uomo che ha tentato di abusare di lei. E' riuscita a scappare, ha chiesto aiuto e ha presentato una denuncia in Questura. La vicenda raccontata dall'Unione Sarda è stata confermata all'ANSA.

La procura ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale e gli inquirenti sono sulle tracce dell'aggressore. La donna è stata medicata all'ospedale San Francesco di Nuoro dove le sono stati riscontrati diversi segni di violenza e dei lividi sul collo.