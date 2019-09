Basket: Dinamo, anche Sorokas firma

(ANSA) - SASSARI, 18 SET - L'ala lituana Paulius Sorokas vestirà la maglia della Dinamo Banco di Sardegna nella stagione che inizierà ufficialmente sabato con le finali della Supercoppa italiana in programma a Bari, che vedranno i sassaresi affrontare in semifinale la Vanoli Cremona.

Sorokas, che si era già aggregato al gruppo nell'ultima parte della preparazione precampionato, è un'ala di 202 centimetri per 100 kg di peso. Coach Pozzecco conta sulle doti atletiche del lituano e sulla sua attitudine nel gioco spalle a canestro e nell'uno contro uno.

Con il tesseramento di Sorokas la Dinamo non cambierà formula: manterrà il 5+5 scelto in questa stagione per il campionato italiano, mentre per le sfide europee potrà contare sulla disponibilità di un altro elemento. (ANSA).