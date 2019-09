Sardex, 500 milioni di crediti scambiati

Oltre 500 milioni di crediti scambiati in circa nove anni, di cui 65milioni solo negli ultimi otto mesi, 4mila imprese aderenti solo in Sardegna, 10mila su tutto il territorio nazionale, sedi in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, oltre un milione di operazioni eseguite tra gli aderenti in 11 mesi. Un circuito di credito commerciale virtuoso che guarda al futuro quello di Sardex, nato tra il 2009 e il 2010 a Serramanna nel Cagliaritano e che oggi ha festeggiato il traguardo del mezzo miliardo di crediti scambiati.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti - ha evidenziato Giuseppe Littera, fondatore di Sardex insieme a Gabriele Littera, Franco Contu e Piero Sanna - un traguardo importante che ci spinge ad andare avanti ancora con più convinzione. Da inizio anno abbiamo già 65 milioni di crediti scambiati, con 23mila nuovi collaboratori che si sono uniti al progetto". Per il futuro si punta a far crescere il circuito e coinvolgere maggiormente le pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo di Sardex è quello di ricostruire un'economia di rete orientata al locale. Le imprese e i professionisti che aderiscono al network, pagando una quota di adesione, sono pronte a ricevere pagamenti e fare acquisti in Sardex, promuovendosi all'interno del circuito. Per i consumatori, dallo scorso anno, è arrivato Sardex Bisoo, un circuito dedicato ai privati: ad ogni acquisto in euro il consumatore riceve una ricarica in Sardex che può utilizzare nelle migliaia di attività aderenti. "È uno strumento formidabile di sviluppo e benessere, crea coesione sociale con un occhio di riguardo alle imprese e i negozi locali - ha evidenziato Contu - proprio per facilitare l'utilizzo della piattaforma Sardex abbiamo investito sulla tecnologia per rendere più semplice l'accesso". Le imprese che aderiscono al circuito appartengono a vari settori ma quello dei servizi è quello più rappresentativo, con oltre il 40% di adesioni. "I risultati sono positivi - ha evidenziato Littera - per quanto riguarda la spesa locale, da quando è nato Sardex Bisoo nel 2018 abbiamo registrato sei milioni di transazioni locali e allargato il circuito a 20mila consumatori".