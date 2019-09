Cala pressione fiscale per le Pmi, -0,5%

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - E' in lieve diminuzione la pressione fiscale per le piccole e medie imprese e gli artigiani. Alla fine del 2019 il peso esercitato dal fisco arriverà al 59,7%, 0,5 punti percentuali in meno rispetto al 2018. E' quanto si evince da una proiezione per l'anno in corso elaborata da "Comune che vai, fisco che trovi 2019", il tradizionale Rapporto annuale dell'Osservatorio Cna sulla tassazione delle Pmi. In pratica, la pressione fiscale torna quasi ai livelli del 2011, quando era al 59%, grazie all'innalzamento al 50% della deducibilità Imu sugli immobili strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 su pressione, in particolare, della Cna che ne ha fatto un cavallo di battaglia.

A diminuire lievemente è anche la pressione fiscale in Sardegna dove - soprattutto a Sassari - l'incidenza del fisco continua ad esser superiore alla media italiana arrivando al 63,9% (-2,3% rispetto al 2018), comunque in diminuzione, al 129/o posto nella graduatoria nazionale. Segue Olbia-Tempio al 113/o posto con una pressione fiscale del 62,2% (+1,4% rispetto al 2011), Cagliari all'95/o con il 60,6% (+2% rispetto al 2011), Nuoro al 33/o con una pressione fiscale del 57,5% (-0,1% rispetto al 2011), Oristano al 29/o posto col 57,4% (-0,2% rispetto al 2011), Iglesias al 18/o posto col 55,9% (-1,3% rispetto al 2011) e infine Carbonia al 10/o posto con una pressione fiscale del 55% (-1% rispetto al 2011).

Il Rapporto 2019 dell'Osservatorio CNA sulla tassazione della piccola impresa -curato dal Centro studi e dal Dipartimento politiche fiscali - misura e quantifica la pressione fiscale di 141 Comuni italiani (tra cui tutti i capoluoghi di Regione e di Provincia) facendo riferimento ad un'azienda italiana tipo: un'impresa manifatturiera individuale con cinque dipendenti, un laboratorio, un negozio e un reddito di 50 mila euro all'anno.

