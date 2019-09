Tir prende fuoco sulla 131,strada chiusa

Un tir ha preso fuoco durante la notte sulla Statale 131 Dcn, causando la chiusura della strada.

Come fanno sapere dall'Anas, è stato chiuso al traffico il tratto di strada dela Nuoro-Siniscola al Km 76,900, all'altezza di Loculi. Sul posto, oltre al personale dell'Anas, vi sono i Carabinieri che hanno provveduto a deviare il traffico sulla Sp 45 a Siniscola e stanno lavorando per ripristinare la viabilità.

A prendere fuoco, intorno alle 3.40, è stato un camion della ditta Stema di Olbia, destinato al trasporto di derrate alimentari. Le cause sarebbero da imputare a un guasto meccanico all'impianto dei freni. Per spegnere il rogo che ha causato danni ingenti sia al mezzo che alle merci trasportate, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di Siniscola.