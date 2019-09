Campiello Giovani a Matteo Porru

E' Matteo Porru con il racconto 'Talismani' il vincitore del Premio Campiello Giovani 2019, annunciato questa mattina a Palazzo Correr, a Venezia, a poche ore dalla proclamazione del vincitore stasera al Teatro La Fenice. Di Cagliari, 18 anni, già autore di tre romanzi pubblicati dall'editore La zattera, Porru è stato premiato per un "racconto compatto che ha il merito di spingere lo sguardo oltre i confini della propria anima e delle proprie vicende personali, tratteggiando i rapporti di una madre afgana con il suo giovane figlio", spiega la motivazione della giuria.

"Nonostante qualche ridondanza aggettivale, e qualche cliché nella descrizione di Napoli, Porru riesce a costruire alcune immagini narrativamente efficaci, come quella delle due donne che nella notte trasportano il bambino su una carriola verso l'ospedale più vicino", viene sottolineato.

"Campiello Giovani era una sfida personale perché identificavo i premi con la competizione e invece ho scoperto che un premio letterario è amicizia e unione" ha setto Porri che frequenta l'ultimo anno del liceo classico Dettori a Cagliari e stasera salirà sul palco de La Fenice per ricevere il Premio. Menzione speciale dei giovani imprenditori Confindustria per La Cultura d'Impresa a Federica Russo, 19 anni, di Fontaniva, in provincia di Padova, per il racconto 'Consigli di un saggio tra passato e futuro'.