Raduno nazionale di Risiko a Cagliari

La Sardegna ancora protagonista della guerra simulata a colpi di dadi e carretti colorati del Risiko. La città di Cagliari, infatti, dopo aver ospitato il 2 giugno scorso il master nazionale, si appresta ad accogliere il 49/o raduno nazionale. Venerdì 13 settembre sbarcheranno in Sardegna giocatori provenienti da Piemonte, Lombardia, Sicilia, Veneto, Lazio.

Circa un centinaio di appassionati che, per tre giorni - anche se il clou sarà sabato 14 e domenica 15 - si sfideranno lanciando i dadi per conquistare il mondo, o almeno una parte, e accaparrasi il titolo finale. Il raduno nazionale torna in Sardegna dopo cinque anni e il club ufficiale Risiko Cagliari ha organizzato al meglio l'appuntamento programmando per gli ospiti visite guidate ed escursioni alla scoperta delle bellezze di Cagliari e cene per degustare prodotti tipici sardi.

Tre giorni intensi di gioco, sfide e divertimento. Si inizia venerdì all'Hotel Holiday Inn, sede del raduno, con primo torneo amichevole di Risiko Zombie, una variante del gioco classico, per poi proseguire sabato con la competizione vera e propria. Domenica si disputeranno le finali.