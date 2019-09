Governo, 2 sardi tra i 42 sottosegretari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Ci sono anche due sardi tra i 42 sottosegretari del governo Conte Bis nominati dal Consiglio dei ministri. Si tratta dell'esponente del Pd Giulio Calvisi alla Difesa e dell'esponente del Movimento Cinquestelle Alessandra Todde al ministero dello Sviluppo economico.

Calvisi, olbiese di 53 anni, è stato segretario regionale dei Ds nel 2005 sino alla nascita del Partito Democratico e deputato nel 2008 per una legislatura. Nel 1998 ha ricoperto il ruolo di responsabile immigrazione dei Democratici di sinistra.

Todde, nuorese di 49 anni, ex amministratrice delegata del gigante del digitale Olidata, è stata candidata alle scorse elezioni europee dal M5s per la circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna).