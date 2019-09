Domu Pitticca, spazio ascolto per minori

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Taglio del nastro di "Sa Domu Pitticca" a Quartucciu, un piccolo nuovo Centro di Domus de Luna. Ma soprattutto uno spazio di ascolto e cura dedicato a sostenere minori e famiglie che hanno bisogno di aiuto. Il centro nasce per supportare il lavoro svolto dalle Asl e dai Servizi Sociali di Cagliari, di Quartucciu e di tutto il territorio di competenza del Tribunale per i minori e dalla Procura di Cagliari. Obiettivo: evitare, quando è possibile, l'allontanamento dalle famiglie di origine e accompagnare gli affidi, le adozioni e i ritorni a casa.

"Sa Domu Pitticca" è il luogo in cui si sviluppa il progetto selezionato dall'Impresa Sociale Con i Bambini, di cui Fondazione Domus de Luna è capofila e Fondazione Francesca Rava è partner principale, beneficiando delle risorse messe a disposizione dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Questo piccolo grande centro - commenta Ugo Bressanello, presidente di Domus de Luna - è la naturale evoluzione di tanti anni passati in comunità, in strada, nelle scuole. A fianco di chi più ha bisogno di una mano nei momenti difficili. A prevenire allontanamenti che possono essere evitati, a sostenere ritorni in famiglia, affidi, adozioni, nuovi percorsi di vita che meritano la nostra massimo attenzione, se veramente vogliamo investire in un futuro migliore".

Bressanello ha quindi accolto a Pirri, insieme al preside della Scuola Dante di Santa Teresa, il sindaco Paolo Truzzu che ha inaugurato il nuovo campetto di calcio, una palestra messa in sicurezza e dotata di nuove attrezzature, un istituto finalmente ripulito, decorato da artisti di fama internazionale. Il Centro di aggregazione giovanile Exmè e la scuola Dante da alcuni anni lavorano insieme per dare nuova vita a un quartiere difficile come quello di S.Teresa a Pirri. L'obiettivo è offrire ai ragazzi del territorio la possibilità di frequentare la scuola in un contesto che stimoli lo studio, la partecipazione e la crescita sociale.