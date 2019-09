Tennis: a Cagliari i campionati italiani

Tornano a Cagliari i campionati italiani di seconda categoria di tennis, la manifestazione individuale nazionale più importante da quando non si disputano più i campionati di prima.

La novità principale, rispetto allo scorso anno, è che l'appuntamento sarà doppio. In programma non solo il torneo maschile come nell'edizione 2018: sui campi di Monte Urpinu, dal 14 al 22 settembre, arriva anche il torneo femminile. Al Tennis Club Cagliari i migliori seconda categoria italiani si daranno battaglia per la conquista dei titoli individuali e di doppio.

Ricco il montepremi complessivo: in palio 23.000 euro.

Record di iscritti: in campo ci saranno 288 atleti, 183 uomini e 105 donne. In campo maschile con Gianluca Di Nicola, vicecampione italiano, Antonio Campo, Davide Della Tommasina, Nicola Ghedin, Davide Pontoglio. Nutrita e agguerrita la pattuglia dei sardi. Tra le donne la tenacissima Anna Floris, padrona di casa, Alice Balducci, Giulia Crescenzi, Giorgia Marchetti e Barbara Dessolis.

"Partecipano praticamente tutti i più forti giocatori italiani- ha sottolineato il presidente del Comitato regionale della Federtennis, Antonello Montaldo - quindi è una bella vetrina, importantissima per noi sardi". A ospitare la manifestazione sarà il Tc Cagliari: "Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente Giuseppe Macciotta - la manifestazione si inserisce in un momento importante per il nostro circolo. Il campo coperto realizza un sogno inseguito per anni, la cui realizzazione è il merito delle sinergie tra tanti, e in particolare della passione, della tenacia e della caparbietà del presidente nazionale Angelo Binaghi".

Sui nomi dei possibili protagonisti delle prossime due settimane si sono espressi i tecnici Lillo Palmieri, direttore del circolo, e Andrea Lecca, direttore tecnico del torneo. Nella storia dei campionati di seconda categoria c'è anche l'attuale capitano della Davis azzurra: Corrado Barazzutti vinse il torneo ad appena 17 anni.