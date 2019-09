Mobilità sostenibile,Ctm guarda a futuro

(ANSA) - CAGLIARI, 12 SET - Due autobus nuovi da diciotto metri, diesel, euro VI, a basso impatto ambientale: sostituiranno i pullman di vecchia generazione. Mezzi con tutti i comfort, hanno la pedana manuale per le persone con disabilità, sono dotati di video multimediali, conteggio automatico dei passeggeri e hanno una capacità di trasporto di circa 154 persone. Entreranno in servizio a Cagliari sulla linea 9 entro il 16 settembre con l'inizio del servizio scolastico e agevoleranno la mobilità degli studenti, ma anche dei pendolari dei comuni di Decimomannu, Assemini e Elmas. È la sorpresa lanciata questa mattina dal Ctm, la società che gestisce il trasporto pubblico locale di Cagliari e hinterland, nel corso della presentazione, nella sala conferenze dell'ex Terminal Crociere del Molo Ichnusa, del programma delle iniziative organizzate dalla Città Metropolitana nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2019, la campagna annuale di comunicazione e sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea.

L'altra novità è in arrivo il 17 settembre: nella sala polifunzionale di Monteclaro approderà il Mobility Innovation Tour. È un format che organizza una serie di convegni itineranti in Italia che ha come tema l'eccellenza del trasporto pubblico.

"Cagliari è stata scelta, e ne siamo particolarmente orgogliosi, come la città di eccellenza del trasporto pubblico elettrico - ha spiegato il presidente del Ctm Roberto Porrà - E' stata la prima città italiana e una delle prime in Europa, ad adottare filobus full-electric con Opportunity Charging, cioè un nuovo sistema di ricarica rapida per autobus o filobus elettrici da attivare lungo strada in pochi minuti. Un esempio di questo sistema si trova nella stazione di ricarica del Poetto al capolinea dei filobus della linea 5Zeus e in viale Trieste".

Riflettori puntati poi, sempre il 17 settembre, sul convegno "Efficienza, qualità, ambiente: come cambia il Tpl": ospiti la Uitp di Bruxelles, l'Associazione internazionale del trasporto pubblico, e i rappresentanti dell'Atm Milano e TPer dell'Emilia Romagna. Occasione per un focus sul futuro della mobilità elettrica in Italia e in Europa.(ANSA).