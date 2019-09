Eurospin Sassari, rubata la cassaforte

Ladri in azione nella notte all'Eurospin di via della Conce, a Sassari. Una banda di malviventi è entrata la notte scorsa nel supermercato al centro della città e ha portato la cassaforte. Ad accorgersi del furto sono stati i titolari della rivendita che stamattina, sollevando le serrande hanno avuto l'amara sorpresa.

Secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine nella cassaforte era custodita una somma poco considerevole e ora gli investigatori stanno svolgendo diversi accertamenti per cercare di dare un nome ai responsabili. Non è escluso che la banda sia la stessa che un mese fa aveva messo a segno un colpo analogo all'Eurospin di Predda Niedda, portando via due casseforti.