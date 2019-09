Incendio devasta pizzeria a Cagliari

Notte di fuoco a Cagliari, una pizzeria è andata completamente distrutta, danneggiata anche la sede di una bocciofila. L'incendio, le cui cause non sono state ancora accertate, è divampato in via Darwin, a pochi passi dallo stadio Amsicora. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della pizzeria-ristorante 'Scacco Matto Y Sueno'. Nel giro di breve tempo il fuoco ha devastato ogni cosa propagandosi velocemente a tutto il locale e raggiungendo anche la bocciofila che si trova accanto.

I residenti della zona, svegliati dal fumo e dall'odore di bruciato, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi che hanno lavorato fino all'alba per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. In via Darwin sono anche intervenuti i carabinieri della Stazione di Villanova che hanno avviato le indagini sull'episodio. I danni sono ingenti, il locale è andato completamente distrutto. Questa mattina vigili del fuoco e carabinieri torneranno in via Darwin per un nuovo sopralluogo.