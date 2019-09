Fabbrica bombe: assemblea lavoratori Rwm

C'è preoccupazione tra i 350 dipendenti della fabbrica di bombe Rwm Italia (del gruppo tedesco Rheinmetall) di Domusnovas, nel Sulcis, dopo l'annuncio dell'azienda di tagliare dal prossimo 16 novembre 160 lavoratori a causa della sospensione delle licenze di esportazione di armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti di tutti i contratti, effettiva dallo scorso 29 luglio. Alle 14 è fissata un'assemblea in fabbrica con i sindacati che hanno già chiesto un intervento della politica. E' possibile che vengano decise iniziative di protesta.

Nei giorni scorsi il segretario Filctem Cgil Emanuele Madeddu aveva chiamato in causa la Regione e il Governo per "trovare una soluzione finalizzata a non lasciare le famiglie senza reddito".

Oggi il segretario regionale Cisal, Fabio Enne, parla di scelte sciagurate di una politica distante dalle responsabilità verso la comunità, verso l'economia e il lavoro". Chiede alla Regione di "evitare l'ennesimo massacro economico e sociale: dimostri di avere autorevolezza nei confronti del Governo nazionale".