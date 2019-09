E' morto lo scrittore Salvatore Mannuzzu

È morto a Sassari Salvatore Mannuzzu. Lo scrittore sassarese aveva 89 anni ed era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata in seguito a un malore.

Questa mattina ha cessato di vivere lasciando alla Sardegna una inestimabile eredità intellettuale. Magistrato, deputato indipendente nelle liste del Pci per tre legislature, dal 1976 al 1987, Mannuzzu ha scritto romanzi celebri come "Procedura", a cui si è poi ispirato il regista Antonello Grimaldi per il film "Un delitto impossibile". Nel 1992 ha ottenuto il terzo posto al Premio Strega con "La figlia perduta", vincendo però nello stesso anno il Premio I Delfini del Tirreno e a Venezia il premio letterario Settembrini.

Tra gli ultimi romanzi di successo "Snuff o l'arte di morire", uscito nel 2013. Ultimamente aveva partecipato all'antologia benefica "Sei per la Sardegna", con gli autori sardi Francesco Abate, Alessandro De Roma, Marcello Fois, Michela Murgia e Paola Soriga.