Canile lager scoperto sulla Giara

È stato identificato e denunciato l'allevatore di Gesturi proprietario dei cani presenti nel 'canile lager' segnalato da una turista francese su Facbook. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in località Serra Argiolas, dove si trova l'ovile, con loro anche i veterinari della Asl. Trovati 13 cani privi di microchip e custoditi, secondo quanto accertato da militari e Asl, in "condizioni non idonee".

I carabinieri hanno appurato che l'allevatore andava giornalmente da dare da mangiare e da bere agli animali, che comunque venivano tenuti legati e non accuditi in maniera idonea. Quattro cani, in età avanzata, erano in precarie condizioni di salute, e sono stati affidati ai volontari della "Lega Nazionale per la difesa del cane" e successivamente, ricoverati alla clinica veterinaria di Monserrato.