Vela: Maxi Yacht Rolex, la carica dei 50

La 30/a edizione della Maxi Yacht Rolex Cup di vela, alla quale hanno partecipato oltre 50 barche, si è conclusa in grande stile. L'atteso evento, organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda, ha regalato spettacolo. Nelle otto classi in gara hanno prevalso Cannonball (Mini Maxi R1), SuperNikka (Mini Maxi R2), Flow (Mini Maxi RC), H2O (Mini Maxi CR), Highland Fling XI (Maxi Racer), Nefertiti (Maxi RC), Velsheda (Super Maxi), Lyra (Wally Class). Il maestrale, che soffiava fra i 12 e 15 nodi, ha regalato a partecipanti e spettatori un'altra piacevole giornata nel mare della Costa Smeralda e dell'arcipelago della Maddalena. In molte classi la classifica finale è risultata cortissima e, in ben quattro di esse, il vincitore è stato decretato dalla classifica avulsa, dal momento che c'erano due barche a pari punti, a dimostrazione dell'alto livello agonistico della flotta.