Muore schiacciato da tronco di un albero

Incidente sul lavoro nelle campagne di Atzara, nel Mandrolosai. Un un uomo di 59 anni del posto, Michele Manca, è morto dopo che un grosso tronco di un albero che stava tagliando con la motosega gli è caduto addosso. Colpito al collo, non si è più rialzato. Quando sono arrivati i medici del 118 per lui non c'era ormai più nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri del paese.