Marina: Pacioni lascia incarico comando

(ANSA) - CAGLIARI, 3 SET - Dopo quasi due anni, il contrammiraglio Enrico Pacioni lascia l'incarico di comandante del Comando supporto logistico della Marina Militare in Sardegna.

L'alto ufficiale dal 30 settembre assumerà l'incarico di rappresentante militare italiano al Supreme Headquarters Allied Powers, con sede a Mons, in Belgio.

Durante il periodo di comando il contrammiraglio Pacioni ha consolidato e proseguito la collaborazione con le autorità civili, militari e religiose dell'Isola, le amministrazioni locali e tutte le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Negli ultimi due anni, la base della Marina Militare di Cagliari ha fornito supporto logistico-operativo nel corso di quattro esercitazioni complesse interforze che hanno visto la presenza anche di unità straniere e tre esercitazioni di Forza armata.

Complessivamente hanno fatto sosta a Cagliari più di 100 navi militari, per un totale di 450 giorni di presenza e poco meno di 8.000 militari d'equipaggio ai quali è stata garantita ogni genere di assistenza. (ANSA).