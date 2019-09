Tentata rapina alle Poste a Siniscola

Tentata rapina questa mattina all'Ufficio postale di Siniscola (Nuoro), sulla costa nord orientale della Sardegna. Tre persone, armate di coltello, intorno alle 8, hanno fatto irruzione nei locali delle Poste, ma poi il colpo, per cause ancora da accertare, è fallito, probabilmente anche per la reazione dei dipendenti. Sul posto sono subito giunti gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro, che hanno avviato le indagini.

La rapina all'Ufficio postale di Siniscola (Nuoro) è fallita dopo la reazione dell'unica impiegata presente al momento dell'apertura. La donna - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - ha iniziato ad urlare alla vista di due malviventi, che le si sono parati davanti, travisati e armati di coltello, mentre un terzo complice li aspettava all'esterno a bordo di un furgoncino bianco. I banditi, probabilmente spaventati dalle urla, hanno spinto a terra la donna, ma poco dopo si sono dati alla fuga. Gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che coordina le indagini, stanno dando la caccia a tre persone, con controlli e posti di blocco in tutto il territorio. Secondo il racconto della testimone, ancora in stato di shock, si tratterebbe di uomini di esile corporatura, almeno i primi due che hanno fatto irruzione nell'ufficio postale. Le modalità dell'azione, per gli investigatori, fanno pensare più ad un'azione improvvisata di qualche delinquente piuttosto che a dei professionisti del crimine.