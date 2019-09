Inter: Conte, vittoria per il morale

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Se resta Icardi cosa succede? "Quello che è successo fino ad oggi", ovvero continuerà a non giocare ha lasciato intendere Antonio Conte. Evasa la pratica mercato, ospite di SkySport l'allenatore dell'Inter ha spiegato che, rispetto alla prima vittoria sul Lecce, il successo per 2-1 in casa del Cagliari "è un passo avanti, perché era una partita ostica. A Cagliari tutti troveranno difficoltà. Loro spesso ti fanno giocare una partita 'sporca' per lotta e aggressività".

"All'Inter ho trovato un gruppo di ragazzi, compresi quelli che sono arrivati da poco, veramente bravi - ha detto ancora Conte - Non dimentichiamo che in questa rosa non ci sono tanti giocatori che hanno vinto qualcosa in carriera e la mentalità vincente si costruisce cominciano a vincere. Loro vogliono stupire e migliorare". Conte ha avuto parole di elogio per Sensi, che con una veronica si è procurato il rigore trasformato da Lukaku: "E' un giocatore che 'vede' il calcio, non c'è bisogno di spiegarli più di una volta quello che voglio".