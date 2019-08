Cagliari: Pavoletti verrà operato

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Sarà necessario un intervento chirurgico per l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, fermato da un infortunio nella gara di domenica scorsa alla Sardegna Arena contro il Brescia. Il giocatore si sottoporrà a visite specialistiche in vista dell'operazione al ginocchio sinistro che sarà effettuato dal Professor Christian Fink presso la Clinica Hochrum di Innsbruck.

Gli esami strumentali, eseguiti ieri nella casa di cura polispecialistica "Sant'Elena" di Quartu, avevano evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il tipo di incidente non lascia grandi speranze per un veloce ritorno in campo: tra convalescenza e recupero ci vorranno almeno tre mesi prima del ritorno in campo.