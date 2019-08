Fiera Artigianato Mogoro, 10mila visite

(ANSA) - NUORO, 30 AGO - Edizione record per la 58/a edizione della fiera dell'Artigianato artistico della Sardegna organizzato a Mogoro, con 10mila visitatori - duemila in più rispetto all'anno scorso - che hanno visitato le opere dei 96 espositori provenienti da tutta l'Isola: un racconto delle eccellenze artigianali sarde che ripercorre la storia di una terra attraverso le forme e i colori dei manufatti di ceramica, tessitura e tessuti, oreficeria, coltelleria, legno, metalli, pelletteria, cestineria, vetro, ricamo e nei profumi dei prodotti agroalimentari.

Il traguardo dei 10mila visitatori è stato tagliato da una coppia proveniente da Cagliari salutata con un applauso dal sindaco Sandro Broccia e dall'assessora comunale dell'Artigianato Luisa Broccia all'ingresso negli spazi espositivi. Soddisfazione del primo cittadino per l'andamento della Fiera, divenuta il più importante punto di riferimento per l'artigianato sardo che negli ultimi dieci anni ha quadruplicato le presenze. "Nel 2010, quando la nostra amministrazione organizzò il primo appuntamento - ha ricordato Broccia - i visitatori erano stati 2.623, oggi speriamo di superare gli 11mila grazie agli ultimi tre giorni che ancora ci separano dalla chiusura, prevista per domenica 1 settembre. Anche sul piano delle vendite dei lavori artigianali c'è stato un incremento raggiungendo una cifra finale di 210mila euro, contro i 200mila dello scorso anno". (ANSA).