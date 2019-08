Ctm: da 1 settembre servizio invernale

Dall'1 settembre torna il servizio invernale del Ctm e vengono garantite le corse verso il mare e quelle notturne. Dal lunedì al venerdì il servizio riprenderà le frequenze del mese di giugno, con alcune particolarità: la linea 3P viaggia con frequenza 20 minuti; la linea QS ha frequenza 35 minuti; la linea University Express riprende il servizio, con frequenza 15 minuti il mattino, 20 minuti la sera; la linea 11 continua ad essere attiva anche dal lunedì al venerdì; la linea 29 riprende il servizio sulla tratta Policlinico-via S. Benedetto.

Prosegue il servizio della linea 5 ZeEUS esteso al Poetto; la linea 19 riprende il servizio anche la sera (fino al sabato); la linea 9A torna nella tratta Cagliari-Assemini.

Il sabato e la domenica le linee per il mare avranno queste frequenze: linea 5Ze 12/14 minuti; linea 3P 13 minuti; linea QS 17 minuti; linea Poetto Express 22 minuti. La linea University Express è attivata fino alle 15.30 con frequenza 25 minuti e la linea 29 dalle 6.20 alle 16.00.

Fino al 15 settembre tutti i giorni la linea 7 verrà prolungata nella fascia notturna. La linea Blu Notte proseguirà il venerdì e sabato fino al 14 settembre. Prosegue il prolungamento notturno tutti i giorni delle linee 1-9-30-30R-M-PF. L'orario di servizio delle linee 1, 9, 30, 30R, M e PF continua ad essere esteso tutti i giorni: Linea 1 ultima partenza da F. Gioia e ultima partenza da Ospedale Brotzu 00.30; linea 9 ultima partenza da piazza Matteotti 00.05; linea 30 e 30R ultima partenza da piazza Matteotti 00.30; linea M ultima partenza da piazza Matteotti 00.15; linea PF ultima partenza da piazza Matteotti 00.30.

Gli orari e le frequenze sono disponibili, dall'1 settembre, sul sito internet www.ctmcagliari.it, tramite l'applicativo busfinder per iOS, Android e Windows Phone o contattando il numero verde gratuito 800.078.870 (disponibile tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 con informazioni in italiano, inglese).