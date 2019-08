Simeone a Cagliari, arriva anche Olsen

Giovanni Simeone è arrivato questa mattina all'aeroporto di Cagliari-Elmas accolto dai tifosi rossoblù con bandiere e sciarpe. E subito è scattata la caccia a selfie e autografi. "Sono contento di essere qui - ha detto l'ex attaccante della Fiorentina - in una società che mi ha fortemente cercato e voluto. Per me è una scelta del cuore: in questi giorni ho parlato al telefono con Castro". Pronto per il rilancio? "Sì - ha detto il Cholito - sono pronto: sono qui per fare bene".

Poi la corsa contro il tempo per essere a disposizione domenica per la partita con l'Inter: subito le visite mediche. Poi le firme e il saluto magari in campo ai nuovi compagni.

Il blitz decisivo è scattato ieri sera con il Cagliari che ha battuto la Sampdoria nella corsa per il Cholito. Simeone, classe 1995, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni.

Ecco Olsen, sostituirà infortunato Cragno. Anche Robin Olsen è del Cagliari: il portiere classe 1990 della nazionale svedese e della Roma (ha un contratto sino al 2023) arriva in prestito dal club giallorosso per sostituire l'infortunato Cragno. Il giocatore è sbarcato a fine mattinata all'aeroporto di Cagliari-Elmas, tre ore dopo l'arrivo dell'altro neoacquisto Simeone. Anche Olsen è stato accolto da un gruppo di tifosi rossoblù: il portiere, dopo le visite mediche, firmerà nel pomeriggio il contratto che lo legherà al club sardo per una stagione. Poche parole, tutte in inglese, per il nuovo arrivato. Le più significative? "Ready", pronto, e "Happy", felice.

Per lui la Sardegna potrebbe essere l'isola del rilancio dopo una stagione chiusa nella capitale con 26 presenze e 42 reti al passivo. Si giocherà il posto con il brasiliano Rafael. Dopo l'infortunio di Cragno il Cagliari aveva giocato in Coppa Italia e con il Brescia con l'ex Verona tra i pali e Aresti e il giovanissimo Ciocci (2002) in panchina. La campagna acquisti del Cagliari ora dovrebbe essere conclusa. C'è però la rosa, troppo numerosa, da sfoltire: in partenza almeno quattro giocatori.