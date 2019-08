Cagliari: ecco Olsen, sostituirà Cragno

Anche Robin Olsen è del Cagliari: il portiere classe 1990 della nazionale svedese e della Roma (ha un contratto sino al 2023) arriva in prestito dal club giallorosso per sostituire l'infortunato Cragno. Il giocatore è sbarcato a fine mattinata all'aeroporto di Cagliari-Elmas, tre ore dopo l'arrivo dell'altro neoacquisto Simeone.

Anche Olsen è stato accolto da un gruppo di tifosi rossoblù: il portiere, dopo le visite mediche, firmerà nel pomeriggio il contratto che lo legherà al club sardo per una stagione. Poche parole, tutte in inglese, per il nuovo arrivato. Le più significative? "Ready", pronto, e "Happy", felice.

Per lui la Sardegna potrebbe essere l'isola del rilancio dopo una stagione chiusa nella capitale con 26 presenze e 42 reti al passivo. Si giocherà il posto con il brasiliano Rafael. Dopo l'infortunio di Cragno il Cagliari aveva giocato in Coppa Italia e con il Brescia con l'ex Verona tra i pali e Aresti e il giovanissimo Ciocci (2002) in panchina.