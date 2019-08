Basket: Dinamo, preso il lituano Sorokas

Al Grand Hotel Dinamo partenze e arrivi non finiscono più. Dopo l'innesto di Jamel McLean per rimpolpare il settore lunghi e l'inatteso addio di Achille Polonara, che si giocherà la carta Eurolega con gli spagnoli del Saski Baskonia Vitoria, alla corte della Dinamo Sassari Banco di Sardegna approda Paulius Sorokas. Lituano, 27 anni, 202 centimetri di altezza per 100 chili di peso, Sorokas ha giocato l'ultima stagione in Belgio, con lo Spirou Charleroi, mentre due anni fa si era già visto in Italia con la maglia del Derthona, in A2, con cui ha vinto anche la Coppa Italia di categoria.

A dispetto del progetto "italianista" annunciato sino a qualche giorno fa, il Banco rivede i propri orientamenti e si presenta ai nastri di partenza della stagione non più con la formula 8+4 su cui si era deciso di scommettere quest'anno ma con la più classica formula 6+6: sei italiani e sei stranieri.

Per ora, in realtà, Sorokas risulta solo aggregato alla squadra per l'ultima parte di preparazione, ma è evidente che la separazione consensuale con Polonara e la consapevolezza di non poter chiedere a Dwyane Evans di giocare anche da centro ha imposto un cambio di strategia piuttosto repentino al presidente Stefano Sardara, al general manager Federico Pasquini e al coach Gianmarco Pozzecco.