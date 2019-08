Musica per il cinema, torna Creuza de Mà

Creuza de Mà, musica per il cinema, giunge all'edizione numero 13. È una delle pochissime manifestazioni che si occupano del connubio film-colonna sonora. Prima parte a Carloforte dal 10 al 15 settembre, con ospiti Neri Marcorè, Michele Riondino, Angela Fontana, Igor, Marco Danieli e Aldo De Scalzi. Seconda tappa a Cagliari dall'11 al 14 ottobre con un cartellone ancora da svelare. Anche se il direttore Gianfranco Cabiddu ha rivelato un'anticipazione: il film Altura, il primo girato in Sardegna nel dopoguerra.

E ci dovrebbe essere spazio per il festeggiamento dei 25 anni di Sonos de memoria, spettacolo dello stesso Cabiddu. Ospiti, incontri con musicisti, registi e attori, ma anche proiezione di film e documentari, masterclass. "A Creuza de Mà la musica del film non è musica di servizio - spiega il regista sardo - cioè quella musica che vive solo in funzione del film, ma è quella musica che se improvvisamente venisse a mancare tutto il cinema crollerebbe di schianto, privato di quell'aura indicibile che è talvolta necessaria nelle cose dell'arte, anche quella più popolare".

A Carloforte, sull'Isola di San Pietro, il programma della rassegna che prende il nome dal celebre album di Fabrizio De Andrè si dividerà tra i cinema Mutua e Cavallera e nello spazio del Giardino di note. Appuntamenti anche a Villa Aurora e il consueto concerto al tramonto a Capo Sandalo. Si comincia il 10 settembre con la proiezione del cortometraggio, Destino, che sarà presentato tre giorni prima alla mostra di Venezia.

A seguire il film del 2018 Ovunque proteggimi. Il cinema all'aperto comincerà la visione ai Giardini di note dell'opera Ryuichi Sakamoto: Coda di Stephen Schible, emblematicamente dedicato al compositore giapponese protagonista di film (su tutti L'ultimo imperatore di Bertolucci) sia da musicista per le colonne sonore sia da attore. Duplice veste anche per Igort: l'artista sardo (anche musicista con il gruppo Slava Trudu) sarà fisicamente presente al festival il 14 settembre. Mentre il giorno prima sarà proiettato il suo ultimo film "5 è il numero perfetto".