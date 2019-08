Cagliari:su mercato per portiere e punta

Quattro giorni alla fine del mercato. E il Cagliari cerca urgentemente portiere e seconda punta. Per l'estremo difensore si è pensato a Olsen della Roma per fare un pacchetto unico con Defrel. Ma è probabile che sfumino sia l'uno che l'altro: il portiere cerca il rilancio ma aspetta forse fuori dall'Italia una chiamata da una squadra che gioca le coppe. Complicata anche l'operazione Defrel: ci sarebbe da battere la concorrenza di Sassuolo e Sampdoria.

Tra i pali si sta pensando anche a Viviano e Sorrentino perché le ultime visite a Cragno non hanno ancora scongiurato la possibilità di tempi lunghi per il recupero. Il ragionamento del club rossoblù sarebbe quindi quello di prendere un altro portiere per non rimanere con i soli Rafael e Aresti. L'attuale "terzo", Ciocci, è un giovane, classe 2002, ancora in età da Primavera, che sino alla scorsa stagione giocava con l'under 17.

Per quanto riguarda la seconda punta, l'arrivo di un altro attaccante non metterebbe a rischio la posizione di Joao Pedro: se non dovesse arrivare Defrel l'alternativa dovrebbe essere Simeone della Fiorentina. L'altro nome che circolava, quello dell'atalantino Barrow, non sembra più di moda: il gambiano sembra destinato al Verona. L'identikit è chiaro: una punta che non debba necessariamente essere titolare. Ma che, chiamata in causa, possa dire la sua. Giorni decisivi anche per lo sfoltimento della rosa, composta per ora da trentadue uomini: giocano poco o addirittura niente e potrebbero partire Romagna, Bradaric, Ragatzu, Deiola, Colombatto, Han, Despodov e Cerri.