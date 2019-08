Ultimi giorni di caldo in Sardegna

Sarà forse l'ultima 'fiammata' dell'estate, poi in Sardegna si annuncia il ritorno a un clima incerto. E' quanto prevedono per questa settimana gli esperti del meteo, secondo i quali sole e caldo resisteranno fino a martedì-mercoledì prossimi, quando entrerà in gioco una progressiva instabilità.

Sull'Isola - chiarisce Alessandro Gallo di MeteoNetwork Sardegna - avremo nuvolosità irregolare a tratti compatta in particolare nelle ore pomeridiane per gran parte della settimana, con associati fenomeni di precipitazioni intermittenti. Localmente a carattere di rovescio e di temporale da martedì a venerdì con cumulati sul settore ogliastrino intorno ai 20-30 millimetri nell'arco delle 12 ore".

Il rischio, poi, è quello di un peggioramento nell'ultima parte della settimana. "Le temperature saranno stazionarie - indica ancora l'esperto - con una lieve diminuzione da mercoledì e valori massimi di 26 gradi nelle coste e 28-30 gradi sul resto della regione".