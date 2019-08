Vela: Tp52,Azzurra costretta a inseguire

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Azzurra parte con un secondo posto nella prima prova del Mondiale Tp52, a Puerto Portals, ma incappa in un nono nella seconda regata di giornata. Al comando della classifica provvisoria c'è Phoenix 12, la barca dello Yacht club Costa Smeralda invece è sesta. Le regate si concluderanno il 29 agosto. Giornata altalenante per Azzurra nella baia di Palma di Maiorca, dove oggi si sono disputate le prime due prove del Tp52 World Championship, valido anche come quarta tappa della 52 Super Series, il circuito di vela professionistica per barche a chiglia. Si è regatato con la consueta brezza termica da sudovest; 8 nodi alla partenza della prima prova, saliti a 11 con una rotazione a destra per la seconda. La barca più regolare è stata Phoenix 12, con due terzi posti, al comando della classifica provvisoria davanti a Quantum e Platoon. La notizia del giorno è il disalberamento di Provezza, con un ferito lieve. Il team sta organizzando l'arrivo di un albero di rispetto, per riprendere quanto prima a regatare.