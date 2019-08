Tennis: gli ex campioni a Porto Cervo

(ANSA) - PORTO CERVO, 24 AGO - Quattro grandi campioni del tennis e i migliori giocatori del mondo di padel daranno spettacolo sui campi del Cervo tennis club in occasione della quarta edizione del Porto Cervo star tennis classic, come sempre organizzata da Marriott Costa Smeralda che gestisce gli hotel di lusso per conto di Qatar Holding. Novità di quest'anno, la partecipazione di otto atleti, quattro uomini e quattro donne, appartenenti a due sport simili, ma allo stesso tempo molto differenti: il tennis e il padel.

Altisonanti i nomi dei quattro fuoriclasse della racchetta del passato: Sergi Bruguera, numero 3 al mondo negli anni Novanta, nonché medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1996. Ha vinto tutti i principali tornei di terra rossa del circuito Atp; Felix Mantilla, numero 10 al mondo con una vittoria davvero prestigiosa nel 2003, quando ha battuto Roger Federer nella finale degli Internazionali d'Italia, a Roma, dopo un tie break da cardiopalma; Dinara Safina, ex numero uno al mondo, vincitrice di tre tornei dello Slam e della medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008; Iva Majoli, croata, ha vinto il Roland Garros ed è stata numero 4 al mondo negli anni Novanta.

Per quanto riguarda il padel, si esibiranno la numero uno e la numero due al mondo, rispettivamente Marta Marrero e Alejandra Salazar, mentre per gli uomini ci saranno l'argentino Agustin Tapia, considerato l'astro nascente di questo sport, e Fernando Belasteguin, ossia il miglior giocatore di padel da quasi 20 anni. Le gare sabato 24 e domenica 25 agosto alle 18 e alle 19.30. (ANSA).