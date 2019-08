Nespoli posta foto Cagliari dallo spazio

"Ciao Cagliari! Quanti di voi sono sardi o sono stati in vacanza in Sardegna? Rispondete postando le vostre foto della Sardegna da terra!". È il messaggio lanciato dall'ex astronauta Paolo Nespoli sul suo profilo Twitter, allegando una foto di Cagliari vista dallo spazio, probabilmente durante una sua missione. Una richiesta postata sul social sia in italiano che in inglese che ha già ottenuto centinaia di commenti e like. Il gioco lanciato su Twitter da Nespoli arriva poche settimane dopo la foto della Sardegna vista dallo spazio pubblicata dall'astronauta siciliano Luca Parmitano.