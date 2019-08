Crolla controsoffitto, famiglia evacuata

Momenti di paura durante la notte in via Emilia a Cagliari. Probabilmente a causa di una infiltrazione legata al temporale di ieri pomeriggio, il contro soffitto della stanza di una abitazione è crollato. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte. Fortunatamente in quel momento nel locale dove si è verificato il cedimento non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici della Protezione civile. La famiglia che abita nell'appartamento è stata evacuata in attesa di tutte le verifiche sulla stabilità del locale.