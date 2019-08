Vuelta: Roglic sfiderà i colombiani

Ventuno tappe per un totale di 3.272,2 chilometri: nove saranno di montagna, sei di pianura, quattro di collina, con una cronometro individuale, una cronosquadre. E' il programma della 74/a Vuelta di Spagna di ciclismo, che scatterà sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja e si concluderà domenica 15 settembre a Madrid.

In pole, per la conquista della maglia rossa, ci sono lo sloveno Primoz Roglic e il colombiano Miguel Angel Lopez, che già si sono fronteggiati all'ultimo Giro d'Italia, ma non solo: al via anche gli altri due colombiani Chaves e Quintana, oltre all'iridato su strada spagnolo Valverde.

L'Italia si affida alla voglia di riscatto di Fabio Aru che, dopo le buone sensazioni al Tour, si rimette in sella per cancellare definitivamente questa tormentata stagione, che si era aperta con una delicata operazione all'arteria iliaca. La tappa che inaugura la terza grande corsa a tappe è una crono di 13,4 chilometri, che si disputerà per le strade di Torrevieja.