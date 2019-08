Minaccia la compagna, 35enne arrestato

Ha tormentato la compagna, minacciandola, aggredendola e picchiandola. Per Giacomo Marchionni, 35 anni, personaggio noto alle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere. I carabinieri della Stazione di Capoterra lo hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare dopo che la compagna, una 38enne, a ridosso di Ferragosto si era presentata in caserma per denunciare quanto le stava cadendo.

La donna ha raccontato del difficile rapporto di convivenza con il compagno e delle continue vessazioni, minacce e aggressioni che da luglio era costretta a subire. Vista la situazione i militari hanno presentato una dettagliata relazione in Procura sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.