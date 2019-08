Rogo dopo fuochi d'artificio a G.Aranci

Avevano deciso di festeggiare il Ferragosto alla grande, con tanto di spettacolo pirotecnico privato e non autorizzato, ma hanno di fatto appiccato un rogo. Gli uomini dell'ispettorato ripartimentale di Tempio del Corpo forestale sono sulle tracce dei responsabili del principio di incendio che nella notte tra il 14 e il 15 agosto ha rischiato di provocare gravi conseguenze nell'Isola dei Porri, a Golfo Aranci, anche per via della presenza di moltissime persone.

Quello eseguito in quel tratto di costa è il principale di una serie di interventi messi a segno durante il lungo weekend ferragostano. Per garantire la massima sicurezza sono stati impegnati settanta uomini provenienti dalle stagioni di Trinità d'Agultu, Luogosanto, Palau, La Maddalena, Olbia, Padru, Oschiri e Palau.