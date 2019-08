Ortopedia Lanusei aperta solo 12 ore

I problemi del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Lanusei, che sembravano risolti qualche mese fa con i medici arrivati dalle Aou di Cagliari e Sassari, sono tornati alla vigilia di Ferragosto: impossibile coprire i turni h24 con due camici bianchi in malattia, così da allora il reparto è aperto solo 12 ore al giorno.

Una drastica riduzione dell'operatività che ha rimesso in moto la protesta del comitato "Tutti insieme per l'ospedale ogliastrino" e per domani è stato annunciato un nuovo presidio permanente nel reparto depotenziato. Questa mattina il comitato ha convocato un'assemblea in ospedale alla presenza dei vertici della Assl, del direttore Andrea Marras e del sindaco di Lanusei Davide Burchi.

"Fino a qualche giorno prima di Ferragosto i turni sono stati coperti per il 70% dalle prestazioni aggiuntive dei medici provenienti dagli ospedali di Cagliari e Sassari, poi non è più stato possibile - conferma all'ANSA il primo cittadino - I motivi? Ci sono solo quattro medici in pianta stabile per Ortopedia, più il primario che a giorni andrà in pensione. A questo punto - spiega il sindaco - non ci resta che chiedere all'assessore Nieddu di espletare nel più breve tempo possibile le procedure per il concorso le cui prove si terranno il 16 settembre. L'Ogliastra - denuncia Burchi - non merita un trattamento così, con un reparto importante che sta funzionando al 30%, senza più ricoveri e solo con prestazioni ambulatoriali".