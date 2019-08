Notti bianche Arzachena,reggae e la luna

Le notti d'estate ad Arzachena diventano bianche. Grazie alla collaborazione degli assessori comunale del Commercio e dello Spettacolo, Mario Russu e Valentina Geromino, col presidente della locale Pro Loco, Salvatore Valleri, l'Arzachena Summer Festival si arricchisce di due appuntamenti: il 25 agosto, quando andrà in scena la "Noche Reggaeton", e il 5 settembre, quando scatterà l'ora della "Notte Bianca… come la luna", che avrà per protagonisti negozi, bar e ristoranti di via Ruzittu e corso Garibaldi, tra musica, arte di strada, giochi e degustazioni.

Domenica 25 il quartiere vecchio si animerà dalle 18 con il mercatino dell'artigianato artistico e degli hobbisti. La Party Time attaccherà alle 19 con la sua musica e farà da antipasto a "Favelas de Rio". Direttamente dal Festival mondiale del Reggaeton, arriva in Costa Smeralda l'unico format interamente al femminile. Tra gli ospiti, per l'occasione, anche il gruppo Alter Ego e Dj Martin di Radio 105. I visitatori potranno degustare seadas, salsiccia e polpo arrosto.

Il 5 settembre l'altro appuntamento in centro sarà dedicato al cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'Apollo 11 sulla luna. Sarà proiettato un documentario, accompagnato dall'esecuzione dal vivo di un repertorio musicale che omaggia liberamente "The dark side of the moon", il grande album dei Pink Floyd.