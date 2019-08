Mucca in pozzo, salvata da vigili fuoco

Ha sfondato la copertura ed è precipitata nel pozzo, rimanendo bloccata. Un grossa mucca è stata recuperata oggi dai vigili del fuoco di Sorgono che per sollevarla hanno dovuto utilizzare un'imbragatura, legata ad un mezzo agricolo. L'episodio è avvenuto in località Ortuabis ad Aritzo. L'allarme è stato lanciato dal proprietario dell'azienda agricola che ha visto il bovino bloccato dentro il pozzo. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, è arrivato un veterinario che ha seguito passo dopo passo le fasi del recupero. I vigili del fuoco sono entrati nel pozzo e hanno legato l'animale sollevandolo con un argano meccanico. La mucca nella caduta non ha riportato gravi ferite.