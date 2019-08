Barca semi affondata, cinque in salvo

(ANSA) - CAGLIARI, 20 AGO - Cinque persone soccorse, una imbarcazione affondata e un diportista multato perché senza patente. È il bilancio dell'attività svolta dalla Guardia costiera negli ultimi giorni nella fascia costiera di Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna. In particolare due persone sono state soccorse nella zona di Perda Longa. La loro imbarcazione ha urtato gli scogli, iniziando a imbarcare acqua.

Il battello pneumatico della Capitaneria ha raggiunto la barca e soccorso i due occupanti. L'imbarcazione è stata poi recuperata.

Un'altra barca con a bordo tre persone aveva invece preso le cime con l'elica rimanendo bloccata. Infine gli uomini della Guardia costiera hanno intercettato un battello di grossa cilindrata ed effettuando le verifiche sul comandante hanno scoperto che non aveva alcun titolo per condurre il mezzo. Nei suoi confronti è scattata una multa da 3.672 euro.