Tortu rientra al meeting di Rovereto

Filippo Tortu rientrerà alle gare martedì 27 agosto nel 55/o Palio Città della Quercia, meeting internazionale di Rovereto. Gli ultimi accertamenti clinici hanno verificato il pieno recupero dall'infortunio e da qualche settimana Tortu si sta allenando in Sardegna sotto la guida del padre-allenatore. La scelta del rientro agonistico è caduta su Rovereto - spiegano gli organizzatori - nonostante il forte richiamo del meeting di Madrid, dove Tortu lo scorso anno stabilì il nuovo record italiano dei 100 metri (9.99) battendo lo storico primato di Pietro Mennea. Per il 21enne velocista delle Fiamme Gialle la stagione era cominciata con il miglior crono di sempre per un azzurro in ogni condizione (9.97 ventoso il 24 maggio a Rieti) realizzando poi lo standard di iscrizione per i Mondiali con 10.10 a Oslo.