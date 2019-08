Trovate con 20kg di marijuana, arrestate

Nell'azienda e in una delle loro abitazioni a Siniscola nascondevano oltre 20 chili di infiorescenze di marijuana suddivisi in buste termosaldate. Per due donne di 62 e 43 anni, una originaria del Belgio e l'altra di Siniscola, sono scattate le manette nell'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola. Ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine è scattata a seguito del ritrovamento di un pacco che conteneva droga spedito dal Belgio e recapitato con un corriere a un cittadino di Siniscola ignaro dell'arrivo della scatola e del suo contenuto. E' stato, infatti, lo stesso destinatario del plico a rivolgersi ai Carabinieri. Gli accertamenti hanno portato i militari a scoprire l'indirizzo di una società di Siniscola. La perquisizione all'interno della sede dell'azienda e dell'abitazione nella disponibilità delle due donne, ha permesso ai militari di scoprire la droga e tutto il materiale necessario per pesare e confezionare la droga.