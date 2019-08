Incendi: bollino arancione in Sardegna

Confermata anche per oggi, venerdì 16 agosto, l'allerta di pericolo incendi in Sardegna. Bollino arancione nel sud est dell'Isola, comprese le zone interne, e sulla costa del Nuorese e della Gallura. Nel frattempo si registrano ancora fiamme a Pula (Sud Sardegna), dove ieri sono dovuti intervenire due Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale tra i quali il Super Puma e dove è stato salvato un anziano colto da malore. Il rogo in località Medau Nuraxeddu, di probabile natura dolosa, ha ripreso vigore anche alimentato dal maestrale. Sul posto sta operando un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Pula, una pattuglia del Corpo forestale di Pula e le squadre di Forestas e della protezione civile.