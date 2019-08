Fila al botteghino per esordio Cagliari

Una donna in fila per acquistare il biglietto per l'esordio del Cagliari domenica contro il Chievo si è sentita male ed è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 nella strada esterna allo stadio davanti alla biglietteria della Sardegna Arena. Fila ordinata, lunga e parzialmente al sole. C'è molto entusiasmo tra i supporter rossoblù e la corsa al biglietto è continuata anche oggi.

Attesa abbastanza lunga: le procedure per il rilascio dei biglietti richiedono anche il controllo dei documenti e occorre del tempo. La tifosa, per cause ancora da accertare, però si è accasciata. E i vicini di fila hanno dato l'allarme. L'ambulanza e arrivata in pochi minuti, ma si sarebbe trattato di un malore momentaneo: le condizioni della donna, dopo lo spavento iniziale, sarebbero buone.

"Nella biglietteria - spiega la società - nessuno si è accorto di nulla. Nelle giornate più calde gli addetti del club sono soliti distribuire bottigliette d'acqua". La società in queste ora sta cercando di rintracciare la tifosa per sincerarsi delle sue condizioni.