Consegna spesa gratis a casa neogenitori

Anche a Cagliari e provincia è arrivato il servizio di Carrefour Italia che, nell'ambito del programma Act for Food, ha attivato per le donne in gravidanza e i neogenitori la possibilità di usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa online dal proprio sito internet, indipendentemente dall'importo totale degli ordini. Il vantaggio sarà attivo fino al compimento del primo anno del bambino.

Il servizio è attivo a Cagliari, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Sperate, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai e Soleminis. "Crediamo importante continuare ad ascoltare attivamente le esigenze dei nostri clienti per realizzare servizi che, in ottica omnicanale, possano contribuire alla creazione di una rete a supporto di tutte le famiglie, rispondendo ai bisogni di un target di clienti sempre più ampio e diversificato", dice Enrico Fantini, E-Commerce & Digital Transformation Director di Carrefour Italia.