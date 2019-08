Cade durante trekking e sbatte testa

Un uomo di 45anni di Cagliari è caduto nella gola di Gorroppu, nel Supramonte di Urzulei (Ogliastra), sbattendo la testa durante un'escursione. Dopo un difficile recupero durato diverse ore e grazie all'intervento degli uomini del Soccorso Alpino, il ferito è stato tratto in salvo e trasportato in elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro con un sospetto trauma cranico. Sul posto era arrivato l'elicottero del 118 dal quale si erano calati alcuni medici con il verricello per prestare i primi soccorsi al turista. Un'operazione che si è da subito presentata difficile a causa dell'inaccessibilità della gola, stretta e profonda.