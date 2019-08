Incendio a Nuoro,a fuoco la pineta polmone verde della città

Notte di fuoco nel Nuorese in particolare a Nuoro dove un incendio ha aggredito la pineta di "Ugolio" il polmone verde della città. Il rogo si è sviluppato dopo la mezzanotte e sono state necessarie quattro squadre a terra dei vigili del fuoco che hanno lottato per tutta la notte contro le fiamme. La presenza del forte vento di maestrale ha favorito l'avanzare delle fiamme che solo alle prime luci del mattino sono state circoscritte, anche con l'ausilio di un elicottero della base del Corpo Forestale di Farcana. L'incendio nel capoluogo barbaricino non è stato l'unico episodio nel territorio: le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e di bosco anche nei territori di Orgosolo, Torpé, Siniscola e Tortolì.