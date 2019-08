Sassari, sciopero lavoratori Cobec

Sciopero e sit-in di tutti i lavoratori dei 18 supermercati Cobec di Sassari. La serrata è stata indetta dall'Ugl in segno di protesta per il mancato pagamento degli stipendi e della quattordicesima. Per il sindacato l'adesione è stata del 100%; la sigla segnala tuttavia che la proprietà, per evitare il blocco totale, ha deciso di far lavorare "personale a cui non spettava".

Lo sciopero cade in una giornata che assieme al 24 dicembre è la più importante dell'anno sotto il profilo delle vendite. L'Ugl, presente con le segretarie Piera Bitti e Giada Secchi al sit-in di Corte Santa Maria, di fronte alla sede legale della catena Cobec, annuncia la proroga dello stato di agitazione dei dipendenti e dà appuntamento al prossimo sciopero in programma domenica 18 agosto.